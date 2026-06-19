Passione di Sordevolo: boom di candidature ai casting.

A circa un anno dalla Prima dello spettacolo della “Passione di Sordevolo” le iscrizioni ai casting stanno procedendo oltre le aspettative. Dall’apertura della scorsa settimana sono ormai più di 100 gli aspiranti che hanno avanzato la loro candidatura per i ruoli dello spettacolo. E’ la riprova dell’entusiasmo che sta iniziando a crescere in tutto il Biellese per la stagione 2027. Data l’alta affluenza di iscrizioni registrata in meno di una settimana, la regia ha iniziato a esaminare le prime domande ricevute. E ha riscontrato con sorpresa e soddisfazione come la media dei candidati provenienti da fuori Sordevolo sia molto alta.

Passione di Sordevolo: boom di candidature ai casting.

Quella dell’affluenza alle iscrizioni ai casting non è l’unica novità delle ultime ore per l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

Lunedì 15 giugno il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo e il Responsabile della Commissione Regia Gian Marco Pidello sono stati ospiti di un programma televisivo RAI condotto da Cristiano Gatti. L’obiettivo di questo passo è quello di raccontare le radici dello spettacolo.

Programma Rai

I dettagli del programma RAI non sono per ora stati resi noti: si tratta di una sorpresa per tutto il Biellese, area protagonista della “Passione di Sordevolo”. Lo spettacolo deve prendere una nuova direzione. E i casting lo dimostrano con i fatti: la Passione è del Biellese e non solo più del comune di Sordevolo. Questo non è solamente dovuto alla volontà di crescere dello spettacolo, ma anche all’attrattività culturale che quest’iniziativa esercita. A livello turistico infatti la Passione rappresenta un’occasione per tutta la Provincia di Biella di mettere in luce i suoi angoli nascosti, risaltando la sua offerta paesaggistica e culturale.

Per maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” e le iniziative dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo consultare la pagina Facebook e Instagram dello spettacolo o visitare il sito www.passionedisordevolo.com.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook