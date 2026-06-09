Passione di Sordevolo 2027: al via i casting per la nuova edizione

La macchina organizzativa della “Passione di Sordevolo” si è messa in moto. Manca un anno all’inaugurazione della stagione di spettacoli 2027. Sabato 6 giugno si è tenuto un incontro informativo pubblico. L’evento si è svolto presso il Teatro Parrocchiale Giovanni XXIII di Sordevolo.

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Gli organizzatori hanno presentato i dettagli della prossima edizione. Durante la serata sono state spiegate le novità sui ruoli e sui prossimi casting. L’associazione ha ricordato che la collaborazione di tutti è fondamentale per la riuscita dello spettacolo.

Le date dei casting e dei risultati

Le procedure per l’iscrizione ai provini aprono l’8 giugno. Ci sarà tempo per iscriversi fino al 19 luglio.

I casting veri e propri si terranno in due sessioni distinte:

La prima sessione sarà dal 20 luglio al 9 agosto.

La seconda sessione sarà dal 7 settembre al 13 settembre.

L’assegnazione ufficiale dei ruoli avverrà il 3 ottobre. I provini si terranno presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II o presso il teatro parrocchiale. Durante i casting i candidati dovranno recitare alcuni brani tratti dal nuovo copione.

Come candidarsi

Gli interessati possono presentare la propria candidatura in quattro modi diversi:

Via email: inviando un messaggio a regia@passionedisordevolo.com.

Online: compilando il modulo Google al link https://forms.gle/rCQkUa2HtucHazsv5 oppure inquadrando il QR Code ufficiale.

Presa la sede dell’Associazione: (via Eugenio Bona 35, Sordevolo) nei giorni 20 giugno, 4 luglio e 18 luglio. L’orario è dalle 9:30 alle 12:30.

Presso il Museo della Passione: nei giorni 21 e 28 giugno, oppure il 5, 12 e 19 luglio. L’orario è dalle 14:30 alle 18:30.

I ruoli disponibili e le prove

I ruoli disponibili sono moltissimi. Questo grande evento coinvolge da sempre l’intera comunità. Sulla scena si muovono numerosi personaggi e comparse.

Nel dettaglio, i cittadini possono candidarsi per interpretare:

Il popolo e le comparse.

Gesù Cristo e i dodici Apostoli.

I personaggi del Sinedrio e del Pretorio.

Re Erode, Maria e il suo seguito di donne.

Angeli, diavoli e i membri della cavalleria.

Subito dopo l’assegnazione dei ruoli inizieranno le prove ufficiali. Gli incontri saranno mirati alla preparazione dei personaggi principali e delle comparse. Proprio le comparse sono il cuore pulsante e il tratto distintivo di questa antica rappresentazione.

Contatti e informazioni

Per avere maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” si possono consultare i canali ufficiali. Le novità sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram dello spettacolo. In alternativa è possibile visitare il sito web www.passionedisordevolo.com.

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