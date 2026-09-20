Partita la stagione della caccia nel Biellese

Con la terza domenica di settembre si è aperta ufficialmente la stagione della caccia programmata nel Biellese. Fin dalle prime luci dell’alba di stamattina, quasi un migliaio di doppiette si sono riversate nei boschi e nelle aree collinari del territorio, segnando l’inizio di una delle attività più sentite e discusse della tradizione locale.

Tra le specie più attese c’è senza dubbio il cinghiale, la cui gestione riveste un ruolo strategico anche per il contenimento dei danni all’agricoltura e la sicurezza stradale. Le operazioni dedicate all’ungulato saranno ristrette e concentrate in nove zone specifiche, individuate per garantire un prelievo selettivo e controllato.

Ci sarà invece da attendere ancora qualche settimana per il comparto alpino: in quota, la caccia al cinghiale prenderà il via il prossimo 3 ottobre per poi prolungarsi fino al 31 gennaio.

L’avvio della stagione richiede il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza dalle abitazioni e dai sentieri, oltre a una convivenza attenta tra cacciatori, escursionisti e amanti della natura che affollano i boschi biellesi durante i fine settimana autunnali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato