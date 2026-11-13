Outlook in tilt, problemi anche a Biella: migliaia di utenti senza accesso alle mail

Impossibile accedere alla posta elettronica, messaggi che non si caricano e caselle improvvisamente irraggiungibili. Anche nel Biellese il malfunzionamento globale di Outlook sta creando disagi a tantissimi utenti che utilizzano quotidianamente il servizio di Microsoft, sia per esigenze personali sia per lavoro. Un problema che non riguarda soltanto il territorio biellese, ma che nelle ultime ore ha assunto dimensioni internazionali, coinvolgendo utenti, aziende e persino alcune istituzioni pubbliche.

Il blocco informatico sta interessando diversi servizi Microsoft e, in particolare, le caselle di posta elettronica collegate a Outlook. Le prime segnalazioni sono arrivate già nella serata di ieri, con difficoltà di accesso registrate in diverse aree del mondo, dagli Stati Uniti all’Asia.

La situazione si è protratta per ore, con ripercussioni anche sulle attività di organizzazioni e imprese che utilizzano la piattaforma per le comunicazioni quotidiane. Secondo quanto riferito dall’Associated Press, tra i soggetti coinvolti figurano alcune compagnie aeree indiane, che hanno dovuto riorganizzare temporaneamente i propri servizi di assistenza via email per continuare a gestire le richieste dei clienti. Problemi sono stati segnalati anche da strutture governative a Singapore, in Giappone e nelle Filippine.

Microsoft: «Le soluzioni adottate non stanno funzionando come previsto»

Come riporta l’Ansa, la stessa Microsoft ha confermato le difficoltà attraverso una serie di aggiornamenti pubblicati sui propri canali ufficiali. In un primo momento l’azienda aveva parlato di un carico particolarmente elevato su alcune componenti dell’infrastruttura, con conseguenti errori di connettività. Il problema, secondo quanto comunicato, potrebbe interessare gli utenti di Microsoft 365 in qualsiasi area geografica.

Le operazioni di ripristino, tuttavia, non hanno dato inizialmente i risultati sperati. In un successivo aggiornamento, il colosso informatico ha spiegato di aver constatato che le modifiche introdotte per migliorare il funzionamento del servizio non stavano producendo gli effetti attesi. Per questo motivo sono state avviate valutazioni su soluzioni alternative, con l’obiettivo di aumentare la capacità di gestione del traffico e superare gli squilibri ancora presenti.

Microsoft ha comunque precisato di non avere al momento evidenze di attività malevole all’origine dell’interruzione. L’ipotesi di un attacco hacker, dunque, non trova al momento conferma. Tra le possibili spiegazioni è stata indicata una dinamica riconducibile a un problema tecnico, potenzialmente legato a un aggiornamento difettoso, con alcune analogie rispetto al blocco informatico che nel luglio 2024 aveva coinvolto numerosi sistemi in tutto il mondo a causa di un aggiornamento di CrowdStrike.

«Stiamo osservando miglioramenti», ma il recupero continua

Nelle comunicazioni più recenti, Microsoft ha riferito di aver osservato una stabilizzazione e un miglioramento della capacità dei servizi, precisando però che le attività di recupero sono ancora in corso.

Per gli utenti biellesi che in queste ore si sono ritrovati impossibilitati a consultare la propria posta elettronica, resta quindi da attendere il completo ripristino della piattaforma. Il disservizio dimostra ancora una volta quanto la dipendenza quotidiana da pochi grandi servizi informatici possa avere conseguenze immediate anche sulla vita e sul lavoro di migliaia di persone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook