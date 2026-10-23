Open Day dedicato alla cardioprotezione alla casa della salute di Cossato

Prendersi cura della propria salute significa anche imparare a conoscere i fattori di rischio e adottare, nella vita quotidiana, comportamenti che aiutino a mantenersi in salute. Con questo obiettivo, sabato 24 ottobre, dalle ore 14.30 alle 16.30, la Casa della Comunità di Cossato, in via Pier Maffei 59, ospiterà un Open Day dedicato alla cardioprotezione, promosso dall’ASL BI nell’ambito dell’iniziativa regionale che coinvolge le Case della Comunità del Piemonte. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.

Un pomeriggio aperto alla cittadinanza per parlare di prevenzione cardiovascolare, alimentazione, attività fisica, corretti stili di vita e diagnosi precoce, attraverso il confronto diretto con medici, infermieri e altri professionisti sanitari.

L’iniziativa si inserisce nel percorso regionale collegato alla Giornata Mondiale per il Cuore 2026, che porta l’attenzione sulla prevenzione anche all’interno delle strutture sanitarie territoriali, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute cardiovascolare.

Al piano terra della Casa della Comunità, in prossimità dell’ingresso, saranno allestite quattro postazioni informative, dedicate rispettivamente a Medicina Interna, Diabetologia e Dietologia, Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e Fascicolo Sanitario Elettronico. Il programma prevede una serie di approfondimenti che affronteranno la prevenzione da diversi punti di vista, con particolare attenzione anche alle persone anziane e alla relazione tra salute cardiovascolare, diabete, alimentazione e abitudini quotidiane.

Ad aprire gli incontri, alle 14.30, saranno i geriatri Federica Francisetti e Dario Amati, che parleranno di cardioprotezione in età geriatrica. Seguiranno gli interventi dello pneumologo Paolo Piglia, alle 14.50, della diabetologa Cristina Amione, alle 15.00, e della dietologa Francesca Monteferrario, alle 15.15. Dalle 15.30 alle 15.50, gli Infermieri di Famiglia e Comunità proporranno un momento dedicato all’educazione ai corretti stili di vita e alla promozione della salute, con indicazioni pratiche per vivere in modo sano e conoscere l’importanza del controllo dei propri parametri vitali. A completare il pomeriggio, dalle 16.00 alle 16.30, un approfondimento sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a cura di Patrizia Pezza Papet, referente delle attività CUP, per aiutare i cittadini a conoscere meglio uno strumento digitale che consente di accedere alle proprie informazioni sanitarie.

La giornata rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino la Casa della Comunità di Cossato e il lavoro dei professionisti che operano nell’assistenza territoriale. Un modello di sanità che mette al centro la prossimità, la prevenzione e la continuità delle cure, promuovendo una relazione sempre più diretta tra i servizi sanitari e la comunità.

L’organizzazione dell’evento è curata da Barbara Bragante, Direttore della S.C. Distretto Biella, Luigi De Mitri, Responsabile della S.S. Distretto Cossato, Diego Zanotti, Dirigente Medico della S.C. Distretto Biella, Maddalena Manzoni, Referente AFT Specialisti Ambulatoriali Interni, e Patrizia Pezza Papet, referente delle attività CUP, con il coinvolgimento dei professionisti sanitari e infermieristici dell’ASL BI.

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