Oggi l’ultimo saluto al giornalista Mauro Revello

Sarà celebrato oggi pomeriggio il funerale di Mauro Revello Chion, giornalista della redazione di Biella de La Stampa, portato via nei giorni scorsi da un improvviso malore. Il suo cuore l’ha tradito a pochi giorni dal sessantesimo compleanno.

La cerimonia funebre è in programma alle 15 nella chiesa di Chiaverano, poi l’ultimo viaggio fino al tempio crematorio di Biella. Revello ha lasciato nel dolore la moglie Anna Francesca, il figlio Giacomo, la figlia del cuore Carola, le sorelle Rita con Giorgio e Maria con Sergio.

