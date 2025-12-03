Cede l’asfalto sulla Barazzetto – Vandorno: senso unico alternato.

Cede l’asfalto sulla Barazzetto–Vandorno, in prossimità dei primi tornanti: la strada resta aperta, anche se a senso unico alternato, mentre i tecnici sono al lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza.

Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini: «Stiamo intervenendo sulla Barazzetto–Vandorno, compromessa da uno sprofondamento della sede stradale, con un lavoro importante e strutturale volto a garantire la piena sicurezza e funzionalità della viabilità – spiega -. L’intervento prevede la posa di nuovi tubi di scarico in pvc, progettati per raccogliere e convogliare le acque meteoriche provenienti dalle caditoie adiacenti, migliorando così il sistema di drenaggio e prevenendo ulteriori cedimenti».

«I lavori – continua Franceschini -, coordinati dal settore tecnico comunale, proseguiranno nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo, con l’obiettivo di ripristinare la piena percorribilità della strada nel più breve tempo possibile».

La carreggiata, come si è detto, è percorribile a senso unico alternato e la circolazione è regolata dai semafori.

«Grazie ai cittadini per la pazienza e la collaborazione» conclude l’assessore, ribadendo il proprio impegno costante per la manutenzione e la sicurezza del territorio.

