Seguici su

AttualitàBiella

Cede l’asfalto sulla Barazzetto – Vandorno: senso unico alternato

Franceschini: «Grazie ai cittadini per la pazienza e la collaborazione»

Pubblicato

3 ore fa

il

Cede l’asfalto sulla Barazzetto – Vandorno: senso unico alternato.

Cede l’asfalto sulla Barazzetto – Vandorno: senso unico alternato

Cede l’asfalto sulla Barazzetto–Vandorno, in prossimità dei primi tornanti: la strada resta aperta, anche se a senso unico alternato, mentre i tecnici sono al lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza.

Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini: «Stiamo intervenendo sulla Barazzetto–Vandorno, compromessa da uno sprofondamento della sede stradale, con un lavoro importante e strutturale volto a garantire la piena sicurezza e funzionalità della viabilità – spiega -. L’intervento prevede la posa di nuovi tubi di scarico in pvc, progettati per raccogliere e convogliare le acque meteoriche provenienti dalle caditoie adiacenti, migliorando così il sistema di drenaggio e prevenendo ulteriori cedimenti».

«I lavori – continua Franceschini -, coordinati dal settore tecnico comunale, proseguiranno nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo, con l’obiettivo di ripristinare la piena percorribilità della strada nel più breve tempo possibile».
La carreggiata, come si è detto, è percorribile a senso unico alternato e la circolazione è regolata dai semafori.
«Grazie ai cittadini per la pazienza e la collaborazione» conclude l’assessore, ribadendo il proprio impegno costante per la manutenzione e la sicurezza del territorio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
2 Commenti

1 Commento

  1. Bruno

    3 Dicembre 2025 at 17:05

    non è la prima volta ogni due mesi sempre la stessa storia rattoppi su rattoppi una pezza e via il grande Franceschini

    Rispondi

    • Ettore

      3 Dicembre 2025 at 17:47

      Vai tu a fare i lavori, visto che sei tanto esperto. Ah già ma tu sei bravo solo con le parole a sproposito.

      Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.