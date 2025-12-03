Anche nel Biellese nascono tessuti realizzati con il filo di alpaca.

Anche nel Biellese nascono tessuti realizzati con il filo di alpaca

Una giornata tra alpaca, creatività tessile e filiera sostenibile. La presidente dell’Inner Wheel Club di Valsesia, Bruna Scigliano Camaschella, incuriosita da un servizio su Rai3 e successivamente su Geo & Geo dedicato all’azienda Alpacone, ha deciso di organizzare per le socie una visita a Valdilana, in frazione Lovrino, per conoscere l’allevamento di alpaca e l’azienda tessile a ciclo completo.

L’attività è nata quasi per caso nel 2009, quando Andrea Trinchieri e Nadia Elena Foglia acquistarono tre alpaca come “giardinieri di casa”: «Sono animali da branco – spiegano -, che preferiscono la compagnia dei loro amici e sarebbero angosciati se separati dai loro compagni».

Alla prima tosatura è emerso subito lo spirito tessile dei due fondatori: «Quando ci siamo ritrovati davanti ai primi tre sacchetti di vello abbiamo pensato a come utilizzarlo e ci siamo messi a cercare macchinari adatti alla lavorazione di piccoli lotti, con l’obiettivo di realizzare una filiera completa – proseguono». Nel 2018 Andrea lascia il lavoro nella fabbrica tessile e Nadia abbandona le traduzioni in cinese, dedicandosi interamente all’impresa e scoprendo un nuovo modo di vivere e condividere valori ed emozioni. Il loro esperimento inizia con una vecchia carda biellese, recuperando macchinari dismessi e adattandoli per piccole quantità di filato, apportando le modifiche tecniche necessarie.

Il filatoio trasforma il nastro in filo, mentre Andrea, appassionato di legno, costruisce telai per tessere il filo di alpaca, e Nadia realizza opere di maglieria ai ferri, sua passione. Gli animali crescono rapidamente e vengono distribuiti su più stalle: il lavoro aumenta, le giornate diventano lunghe, ma la soddisfazione è grande e coinvolge anche la figlia Ilaria, studentessa di agraria, che accudisce gli alpaca e si occupa di tessitura e tintura naturale delle matasse.

Le socie hanno ammirato gli alpaca, animali straordinariamente adattabili a diversi climi e ambienti, selezionati in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Successivamente sono stati illustrati tutti i passaggi per ottenere il filo. «La qualità è vincente sulla quantità: siamo in grado di realizzare un filo di ottima qualità, secondo la miglior tradizione biellese – sottolinea Andrea con orgoglio -. Un chilogrammo di questo filo misura 10.000 metri».

Oggi Alpacone gestisce l’intero processo, dalla tosa al prodotto finito, creando filati e capi unici di straordinaria morbidezza, frutto di gusto e creatività. Andrea sperimenta costantemente e ha acquisito due macchine per calze, fonte di grande soddisfazione.

Le socie hanno potuto apprezzare le molteplici professionalità coinvolte e l’entusiasmo con cui questa famiglia racconta il proprio lavoro, che riflette una vera “filosofia di vita” dai ritmi umani.

