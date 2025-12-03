Lezione di yoga per aiutare il canile di Cossato.

Lezione di yoga per aiutare il canile di Cossato

Tappetino, coperta e cuscino sono tutto ciò che servirà per fare del bene. Che si tratti di amanti del fitness o degli animali, Sabina Balducci dedicherà loro una mattinata di benessere che unisce cura di sé e solidarietà. L’insegnante di yoga terrà infatti una lezione speciale sabato prossimo, 6 dicembre, dalle 10.00 alle 11.30, in via Marconi 36, negli spazi dell’associazione White rabbit, una delle realtà locali dedicata a eventi e attività culturali. L’appuntamento avrà un valore aggiunto: il ricavato, ottenuto da un’offerta minima di 10 euro, sarà interamente devoluto ad Aspa, il canile di Cossato, da anni impegnato nella cura e nella tutela degli animali in difficoltà.

Sabina metterà le sue conoscenze al servizio di una causa importante, guidando i suoi “allievi” nello yoga nidra, una pratica guidata attraverso visualizzazioni, respiro e consapevolezza del corpo che permette di raggiungere un profondo rilassamento in uno stato tra veglia e sonno, chiamato anche “sonno yogico”.

La tecnica è accessibile a tutti, anche agli inesperti, e non richiede sforzi fisici. L’obiettivo è offrire un momento di benessere collettivo e allo stesso tempo sostenere un’associazione del territorio che da oltre 20 anni si distingue per l’altruismo e la voglia di fare del bene.

