Il maltempo non intende lasciare il Biellese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il maltempo non intende lasciare il Biellese

La notte porta pioggia leggera, con una temperatura che si mantiene intorno ai 7,1°C. La copertura nuvolosa è totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si attesta attorno al 93%. Il vento soffia da Ovest-Nord Ovest con una velocità di circa 6,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimangono stabili, continuando a registrare pioggia leggera. La temperatura si mantiene sui 7°C e la copertura nuvolosa resta invariata al 100%. Anche l’umidità rimane elevata, intorno al 93%. Il vento è leggero, con velocità comprese tra 5 e 7 km/h.

Durante il pomeriggio, il tempo cambia leggermente, con il cielo che si presenta coperto. La temperatura si stabilizza attorno ai 7,4°C. La copertura nuvolosa continua a essere massima e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento è molto bassa, oscillando tra 1,9 e 4,2 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimane coperto e la temperatura cala leggermente, raggiungendo circa 6,9°C. L’umidità si mantiene alta, attorno all’88%, e il vento è moderato, con velocità che variano tra 4,7 e 6,2 km/h.

In generale le condizioni meteorologiche suggeriscono il proseguimento di un clima umido e fresco, tipico di questo periodo dell’anno.

