Seguici su

AttualitàBiella

Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio

L’illuminazione pubblica della zona è fuori uso per colpa di un fulmine

Pubblicato

3 ore fa

il

Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio

Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio.

Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio

E’ una notizia che rischia di non fare più notizia la situazione che stanno vivendo da maggio scorso i residenti delle palazzine Atc di via Milano e via Collocapra che convivono con un problema che, a sette mesi di distanza, non ha ancora trovato soluzione. L’illuminazione pubblica della zona è fuori uso da quando, alla fine della primavera, un fulmine ha compromesso l’intero impianto elettrico. Nonostante le ripetute segnalazioni all’agenzia territoriale per la casa il disservizio continua. A settembre alcuni lampioni, quelli posizionati a ridosso degli edifici, erano stati finalmente ripristinati. Un intervento parziale che aveva fatto sperare in una rapida conclusione dei lavori. Ma oggi i residenti segnalano che la maggior parte dell’area rimane tuttora al buio. A farsi nuovamente portavoce della situazione è uno degli inquilini che sottolinea come il protrarsi del disservizio stia diventando sempre più preoccupante: con l’arrivo dell’inverno, il buio scende presto e muoversi nei percorsi comuni – spesso utilizzati da anziani e famiglie con bambini – comporta rischi evidenti, anche solo andare a gettare i rifiuti con il buio pesto è diventato un problema.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.