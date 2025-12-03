Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio.

Sette mesi d’attesa e le palazzine Atc di Chiavazza sono ancora al buio

E’ una notizia che rischia di non fare più notizia la situazione che stanno vivendo da maggio scorso i residenti delle palazzine Atc di via Milano e via Collocapra che convivono con un problema che, a sette mesi di distanza, non ha ancora trovato soluzione. L’illuminazione pubblica della zona è fuori uso da quando, alla fine della primavera, un fulmine ha compromesso l’intero impianto elettrico. Nonostante le ripetute segnalazioni all’agenzia territoriale per la casa il disservizio continua. A settembre alcuni lampioni, quelli posizionati a ridosso degli edifici, erano stati finalmente ripristinati. Un intervento parziale che aveva fatto sperare in una rapida conclusione dei lavori. Ma oggi i residenti segnalano che la maggior parte dell’area rimane tuttora al buio. A farsi nuovamente portavoce della situazione è uno degli inquilini che sottolinea come il protrarsi del disservizio stia diventando sempre più preoccupante: con l’arrivo dell’inverno, il buio scende presto e muoversi nei percorsi comuni – spesso utilizzati da anziani e famiglie con bambini – comporta rischi evidenti, anche solo andare a gettare i rifiuti con il buio pesto è diventato un problema.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook