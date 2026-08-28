Oggi l’addio a Michele Agnolio: 28 anni.

Di seguito il messaggio del sindaco di Candelo Paolo Gelone.

Caro Michele, care cittadine e cari cittadini,oggi ci stringiamo intorno al ricordo di un giovane che ha cambiato profondamente il tessuto sociale e umano della nostra comunità di Candelo. Michele Agnolio non è stato soltanto un cittadino stimato, ma una vera e propria forza della natura e una fonte di ispirazione quotidiana per tutti noi. Le sue difficoltà ma soprattutto il suo sorriso e la sua straordinaria determinazione hanno dimostrato che le barriere più grandi da abbattere non sono quelle fisiche, ma quelle mentali. È dal suo esempio e dalla sua visione che nel 2003 ha preso vita l’associazione ‘Ti Aiuto Io’, una realtà che da oltre vent’anni trasforma la solidarietà in azioni concrete, permettendo a tante persone con disabilità di vedere realizzati i propri sogni e di vivere una piena inclusione.Come Amministrazione Comunale, accogliamo il testimone che Michele ci ha lasciato. Il suo ricordo non vive solo nella memoria di chi lo ha amato, ma continua a camminare e a produrre frutti straordinari attraverso l’operato dei volontari e di tutti coloro che rifiutano l’indifferenza. Grazie, Michele, per averci insegnato a guardare oltre e a costruire una comunità più giusta, aperta e solidale. La tua luce continua a guidare Candelo.” Vedi meno

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