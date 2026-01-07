Seguici su

Oggi è la Festa del Tricolore. L’invito degli alpini: “Esponete le bandiere a Biella”

Le penne nere: “Vestiamo di tricolori la città, come nei giorni dell’Adunata”

27 minuti fa

Adunata degli Alpini

Il 7 gennaio, in occasione della Festa del Tricolore, gli Alpini rinnovano l’invito a ritrovarsi a esporla, a Biella, per un momento di condivisione che assume il valore di un gesto simbolico e di memoria collettiva.

Festa del Tricolore, gli alpini di Biella invitano tutti a esporre la bandiera

“L’esposizione della bandiera tricolore vuole essere un richiamo consapevole e partecipato all’immagine che ha accompagnato la città nello scorso mese di maggio  spiegano dall’Ana di Biella -, quando Biella si è vestita di tricolori in occasione della 96ª Adunata nazionale degli Alpini. Un’immagine forte, diffusa, capace di raccontare un’intera comunità unita intorno ai valori dell’identità nazionale, del servizio e della solidarietà. Riproporre oggi quel gesto significa fissare nella memoria ciò che l’Adunata ha rappresentato, trasformando un evento straordinario in patrimonio condiviso”.

Fulcheri: “Esporre il tricolore non è un atto formale”

“Esporre il Tricolore non è un atto formale – dichiara il presidente Fulcheri – ma un segno concreto di riconoscenza e di ricordo verso un’immagine che ha reso Biella esempio di partecipazione e senso civico”. “Custodire quella memoria significa dare continuità ai valori che gli Alpini rappresentano ogni giorno, ben oltre la durata di un evento”, conclude Fulcheri.

