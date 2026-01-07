Lotteria Italia, Biella e Vercelli restano a bocca asciutta

Anche quest’anno vinciamo l’anno prossimo: nessun biglietto vincente della Lotteria Italia nel Biellese. Non va meglio ai cugini vercellesi, rimasti a loro volta a mani vuote.

Lotteria Italia, la Dea bendata snobba Biella e Vercelli

Se in provincia di Novara sono andati ben due premi – uno da 20mila e un altro da 50mila euro -, non è andata altrettanto bene a Biella e a Vercelli, rimaste a mani vuote. Per Biella negli anni recenti non è una novità. Un anno fa a Borgosesia, invece, si festeggiava la vincita di 100mila euro.

Quest’anno nemmeno uno dei biglietti acquistati nelle due province è tra i vincitori. Come riporta Notizia Oggi, va un po’ meglio nel Novarese: a Novara è stato acquistato uno dei biglietti di terza categoria, il numero Q 220879 che si aggiudica 50mila euro. A Galliate invece qualcuno festeggia per la vincita di 20mila euro: il biglietto vincente è il numero S 060016.

L’estrazione, come da tradizione, è avvenuta ieri sera, 6 gennaio, durante la trasmissione televisiva “Affari tuoi”, in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Nessuno dei cinque biglietti con premi milionari (da 1 a 5 milioni) è stato venduto nella nostra regione, che si è però aggiudicata sedici premi di seconda, terza e quarta categoria. Di questi, dieci erano stati acquistati in ricevitorie di Torino e provincia.

I biglietti vincenti

Qui l’elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Qui, invece, potete inserire il numero del vostro biglietto e verificare direttamente se si tratta di uno di quelli fortunati.

