AttualitàBiella
Le previsioni per le prossime ore a Biella
Oggi cielo variabile e freddo: massime fino a 9 gradi
A Biella la giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa. Le temperature oscilleranno tra i 3°C del mattino e i 9°C nel primo pomeriggio.
