Occhieppo Superiore: riasfaltata a tempo di record la rotonda di Piazza Vittorio Veneto.

L’opera è andata a sanare e riqualificare un punto nevralgico della rete viaria del paese. Posizionato lungo una direttrice cruciale che collega quotidianamente la valle Elvo con Biella, che risulta per questo costantemente sottoposto a elevati flussi di traffico.

Proprio a causa della rilevanza strategica di questa arteria, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Ramella Pralungo ha mantenuto i riflettori accesi sul cantiere. Supervisionando direttamente tutte le fasi dell’intervento.

Occhieppo Superiore: riasfaltata a tempo di record

Il coordinamento tempestivo ha permesso di ottimizzare le tempistiche. Portando a termine i lavori a tempo di record, riducendo al minimo i disagi per gli automobilisti e garantendo un rapido ripristino della circolazione.

L’intervento non ha solo restituito decoro all’area. Ma ha soprattutto migliorato le condizioni del manto stradale, elevando gli standard di sicurezza e il comfort di guida per le centinaia di pendolari e residenti che transitano ogni giorno.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per le modalità con cui l’opera è stata condotta a termine. «Sapevamo di intervenire su un punto nevralgico della viabilità del territorio – commenta -. E per questo abbiamo lavorato affinché l’opera venisse eseguita rapidamente e con la massima attenzione. Limitare i disagi agli automobilisti era una priorità, insieme alla necessità di restituire alla comunità una strada più sicura e funzionale».

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un pensiero a chi ha permesso il raggiungimento di questo risultato in tempi così stretti. «Ringrazio gli operatori impegnati nell’esecuzione dei lavori e i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante le brevi modifiche alla viabilità».

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