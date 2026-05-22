Il Gruppo Piacenza inaugura il primo headquarter milanese, una superficie di oltre 400 mq dedicata alle collezioni abbigliamento e tessile di Piacenza 1733, Lanificio Fratelli Cerruti e Lanificio Piemontese.

Nuovo negozio a Milano per il gruppo Piacenza

Lo spazio è stato pensato per rappresentare l’identità del Gruppo Piacenza, dove heritage manifatturiero, innovazione e cultura del Made in Italy si incontrano in un dialogo costante e contemporaneo.

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Situato nel pieno centro di Milano, il nuovo showroom si sviluppa in un ampio open space.

E’ caratterizzato da colonne originali in granito, archi e grandi finestre che donano luminosità e respiro all’ambiente. Lo spazio nasce originariamente come antica stalla per cavalli, risalente all’Ottocento.

Lo spazio

E conserva ancora oggi un’anima autentica e materica. Il progetto di ristrutturazione è stato concepito per creare un ambiente accogliente e funzionale. Toni neutri e luminosi dialogano con elementi materici come la calce del Brenta e la resina, mentre dettagli in acciaio e metallo aggiungono un accento contemporaneo.

Ogni elemento è stato studiato per valorizzare il prodotto e offrire un’esperienza immersiva che racconti la qualità, la ricerca e il savoir-faire del Gruppo. Il nuovo spazio milanese non sarà solo sede operativa e showroom permanente, ma anche luogo di incontro e di relazione con clienti, partners e stampa.

Un ambiente dinamico, destinato ad ospitare campagne vendita, presentazioni ed eventi dedicati alla narrazione dei valori del Gruppo e delle sue eccellenze tessili. Giunta alla XIV generazione, Piacenza rappresenta una delle realtà tessili più antiche d’Italia ed è un punto di riferimento internazionale nel settore dei tessuti nobili e del lusso contemporaneo. Attraverso i suoi brand e le sue manifatture, il Gruppo porta avanti una visione che unisce tradizione artigianale, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, mantenendo una filiera produttiva profondamente legata al territorio italiano.

“Siamo molto felici di questa apertura che segna un passo importante per il nostro Gruppo – dichiara Vasiliy Piacenza, Co-CEO del Gruppo – Il nuovo spazio a Milano ci consente di essere ancora più vicini ai nostri clienti e ai principali interlocutori del settore. L’apertura del nuovo headquarter rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del Gruppo, confermando così la volontà di consolidare la nostra presenza nei principali hub internazionali della moda e del lusso, rimanendo fedeli alla nostra storia e al nostro territorio”.

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