Attualità
Nuova auto per la polizia locale di Gaglianico
La vettura è dotata di tutti i dispositivi di controllo di ultima generazione
In questi giorni è entrato in servizio a Gaglianico una nuova autovettura.
Nuova auto per la polizia locale di Gaglianico
E’ a servizio della Polizia Locale. E’ dotata di un allestimento completo e specifico per le esigenze operative del corpo: strumenti utili per la gestione delle attività quotidiane, dispositivi dedicati al coordinamento degli interventi e attrezzature idonee anche nelle situazioni di emergenza per dare servizi sempre più completi ai cittadini.
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