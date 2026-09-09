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Nuova auto per la polizia locale di Gaglianico

La vettura è dotata di tutti i dispositivi di controllo di ultima generazione

Pubblicato

10 secondi fa

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In questi giorni è entrato in servizio a Gaglianico una nuova autovettura.

Nuova auto per la polizia locale di Gaglianico

E’ a servizio della Polizia Locale. E’ dotata di un allestimento completo e specifico per le esigenze operative del corpo: strumenti utili per la gestione delle attività quotidiane, dispositivi dedicati al coordinamento degli interventi e attrezzature idonee anche nelle situazioni di emergenza per dare servizi sempre più completi ai cittadini.

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