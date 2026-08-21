Nuota nel fiume e affoga: muore a 18 anni

Il giovane si trovava in acqua quando, per cause da chiarire, ha iniziato ad avere problemi. Alcuni bagnanti presenti sul posto si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a riportarlo a riva, dove sono immediatamente iniziate le operazioni per tentare di salvarlo.

Il trasferimento in codice rosso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso di Milano. Le condizioni del diciottenne sono apparse subito estremamente gravi e il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale.

(immagine di repertorio)