Attualità
Nuota nel fiume e affoga: muore a 18 anni
Tragedia l’altro giorno. Inutili i soccorsi per cercare di salvare il ragazzo
Un ragazzo di 18 anni è morto l’altro giorno dopo essere finito in difficoltà mentre si trovava nel fiume a Cuggiono, centro tra Novara e Milano. L’emergenza è scattata poco prima delle 16 nella zona vicina a un ristorante, facendo intervenire numerosi mezzi di soccorso.
Nuota nel fiume e affoga: muore a 18 anni
Il giovane si trovava in acqua quando, per cause da chiarire, ha iniziato ad avere problemi. Alcuni bagnanti presenti sul posto si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a riportarlo a riva, dove sono immediatamente iniziate le operazioni per tentare di salvarlo.
Il trasferimento in codice rosso
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso di Milano. Le condizioni del diciottenne sono apparse subito estremamente gravi e il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale.
(immagine di repertorio)
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