Intervento dei soccorsi a Biella per un’anziana donna di 90 anni, nata nel 1933, trovata in precarie condizioni di salute all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato quando la donna, che secondo le prime informazioni non avrebbe parenti stretti sul territorio, ha smesso di dare notizie di sé.

Non sente la vicina e chiama i soccorsi: era esanime sul letto

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. I pompieri hanno provveduto ad aprire l’ingresso per consentire l’accesso ai sanitari, che hanno trovato la novantenne in stato semicosciente.

Dopo i primi interventi di stabilizzazione eseguiti sul posto, la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare la rete di supporto dell’anziana.

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