Nido Vernato: incontro con le famiglie per il Polo d’Infanzia 0-6

Nido Vernato: incontro con le famiglie per il Polo d’Infanzia 0-6

Nella giornata di ieri, 6 maggio, l’Amministrazione comunale ha incontrato le famiglie dei bambini del Nido Vernato che proseguiranno la frequenza nel corso dell’anno educativo 2026/2027.

L’incontro è stato occasione per condividere un passaggio importante: come previsto dal programma dei lavori finanziati nell’ambito del PNRR, da settembre entrerà in funzione il nuovo Polo dell’Infanzia 0-6.

Il nuovo edificio sorgerà nell’area della ex scuola dell’infanzia Cerruti di via delle Roggie, interessata da un intervento di demolizione e ricostruzione, nell’ambito della linea PNRR dedicata ad asili nido, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia.

A partire dal nuovo anno educativo, il servizio del Nido Vernato sarà quindi trasferito nella nuova sede.

I bambini e le famiglie potranno contare su locali nuovi, pensati per rispondere in modo più adeguato alle esigenze educative, organizzative e relazionali della prima infanzia.

Il nuovo Polo rappresenta un investimento significativo per la città e per il rafforzamento del sistema dei servizi educativi.

La nuova sede consentirà infatti di avviare concretamente una prospettiva di Sistema integrato 0-6, mettendo in relazione nido e scuola dell’infanzia dentro un progetto unitario. Spazi, organizzazione e proposta pedagogica saranno orientati a favorire continuità, qualità

dell’accoglienza, benessere dei bambini e collaborazione tra professionalità educative.

L’incontro con le famiglie ha permesso di accompagnare questo cambiamento con trasparenza, attenzione

e dialogo.

Il trasferimento si configura come un passaggio organizzativo rilevante, ma soprattutto come un’opportunità per costruire un servizio educativo più moderno, integrato e coerente con i bisogni dei bambini e delle famiglie.

Gli uffici comunali saranno impegnati ad accompagnare al meglio questa fase di transizione, consapevoli

della complessità organizzativa che il trasferimento comporta e della necessità di garantire un avvio

ordinato, sicuro e adeguato del nuovo servizio. Proprio in ragione di tali passaggi organizzativi, l’avvio della

frequenza potrà prevedere uno slittamento di alcuni giorni rispetto alla consueta apertura dei servizi

educativi nei primi giorni di settembre.

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