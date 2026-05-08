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Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana

E’ successo ieri sera

Pubblicato

1 minuto fa

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Moto contro auto
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Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana.

Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana

Intervento della Polstrada ieri nella prima serata a Pratrivero di Valdilana per un incidente. Sul posto presenti i vigili del fuoco e il personale 118. I rilievi svolti dalla Polstrada.

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