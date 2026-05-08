Attualità
Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana
E’ successo ieri sera
Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana.
Incidente con feriti a Pratrivero di Valdilana
Intervento della Polstrada ieri nella prima serata a Pratrivero di Valdilana per un incidente. Sul posto presenti i vigili del fuoco e il personale 118. I rilievi svolti dalla Polstrada.
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