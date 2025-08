NewPrinces ha acquisito Carrefour. Una rete fatta di 1.188 sedi sparse per tutto lo Stivale. 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash&carry (self service) che passano in mano a un’azienda italiana.

NewPrinces Group ha annunciato che rileverà i punti vendita del gruppo francese Carrefour, in un’operazione del valore superiore al miliardo di euro. Un’operazione che interessa anche il Biellese in quanto Carrefour dispone di tre punti vendita. Uno a Chiavazza, in via Lorenzo Cucco, e gli altri due a Crevacuore e Pray, in Valsessera.

NewPrinces ha acquisito Carrefour

NewPrinces è un gruppo agroalimentare italiano con sede a Reggio Emilia. Oggi è un nome imponente nella food industry nazionale, ma le sue radici affondano in una storia di rilancio industriale. La società nasce ufficialmente nel 2004, come ramo separato da Parmalat, ma è nel 2008 che conosce la svolta. Viene acquisita da Angelo Mastrolia per un euro, ereditando debiti e impianti.

Nel corso degli anni, NewPrinces (ex Newlat Food) ha progressivamente ampliato la sua presenza nel settore alimentare italiano ed europeo. Integrando marchi storici e filiere produttive diversificate. Quotata sul segmento STAR della Borsa di Milano dal 2019, la società ha cambiato nome in “NewPrinces” nel 2024 dopo l’acquisizione del gruppo britannico Princes Limited.

Settore alimentari

Il gruppo opera in diversi settori chiave dell’alimentare, coprendo non solo il fresco ma anche prodotti per l’infanzia, cereali, bakery e piatti pronti. Tra i marchi più noti Centrale del Latte di Torino, Mukki, Delverde, Corticella, Giglio, Polenghi, Pezzullo e Plasmon, acquisita da Kraft Heinz nel luglio 2025.

Sull’operazione odierna è intervenuto il sindacato. «Le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS UIL Torino esprimono forte preoccupazione. Questo per la decisione di Carrefour Italia di procedere alla cessione di tutta la rete presente sul territorio italiano ad altro soggetto imprenditoriale… Riteniamo che tale operazione non deve avere negative ricadute su chi da anni contribuisce con il lavoro al funzionamento e alla crescita dell’azienda. Le lavoratrici e i lavoratori dovranno mantenere l’attuale occupazione e i diritti acquisiti dal punto di vista economico e normativo».

LEGGI ANCHE: dm apre a Gli Orsi

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook