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“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”

Un lettore denuncia l’incuria dell’area in zona Lamarmora

Pubblicato

6 ore fa

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“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”.

“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”

La segnalazione di un lettore nei giorni scorsi inviata al sindaco del Comune di Biella. ” Ma il villaggio alla Marmora deve essere sempre trascurato? Possibile che l’aria dei pedoni non viene assolutamente mantenuta idonea? Possibile che non si nota il degrado delle aree del Comune di Biella? Il sindaco quindi dovrebbe anche avere maggiore richiamo e attenzione alle sue mansioni di responsabilità che deve coordinare con il personale addetto”.

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1 Commento

1 Commento

  1. Bb

    11 Agosto 2026 at 14:15

    sono impegnati ad attaccare manifesti con la faccia di Bignami che si reputa l’ideatore della pedemontana, cioè come sempre palle

    Rispondi

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