AttualitàBiella
“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”
Un lettore denuncia l’incuria dell’area in zona Lamarmora
“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”.
“Nessuno taglia l’erba tra via Camandona e via Donato a Biella”
La segnalazione di un lettore nei giorni scorsi inviata al sindaco del Comune di Biella. ” Ma il villaggio alla Marmora deve essere sempre trascurato? Possibile che l’aria dei pedoni non viene assolutamente mantenuta idonea? Possibile che non si nota il degrado delle aree del Comune di Biella? Il sindaco quindi dovrebbe anche avere maggiore richiamo e attenzione alle sue mansioni di responsabilità che deve coordinare con il personale addetto”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Biella2 giorni fa
“Prigioniera” fuori dalla sua auto a Gaglianico
Attualità2 giorni fa
Oggi cuciniamo le pesche ripiene
Attualità3 giorni fa
Altro che ciliegi, guardate queste immagini della Baraggia
Fuori provincia1 giorno fa
Addio a Ilaria, aveva solo 40 anni
Attualità19 ore fa
Bb
11 Agosto 2026 at 14:15
sono impegnati ad attaccare manifesti con la faccia di Bignami che si reputa l’ideatore della pedemontana, cioè come sempre palle