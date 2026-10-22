Seguici su

AttualitàBiellaCircondario

Nel fine settimana torna l’ora solare: si dormirà un’ora in più

Per riavere l’ora legale dovremo aspettare la prossima primavera

Pubblicato

57 minuti fa

il

nel fine settimana torna l'ora solare
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Nel fine settimana torna l’ora solare: si dormirà un’ora in più. Lancette indietro di 60 minuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Nel fine settimana torna l’ora solare: si dormirà un’ora in più

Come ormai da consolidata tradizione, con la fine del mese di ottobre, ritorna appunto l’ora solare. Bisognerà spostare indietro, come detto, di un’ora le lancette dell’orologio per avere più luce durante il giorno.

Il risultato in generale sarà appunto un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Ecco allora che nella notte tra sabato e domenica, quando saranno le 3, si dovranno regolare gli orologi alle 2.

Per tornare all’ora legale dovremo aspettare la prossima primavera, quando a fine marzo riporteremo avanti di un’ora tutti i nostri dispositivi.
LEGGI ANCHE: Ora legale, una petizione per renderla permanente tutto l’anno

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. Bb68

    22 Ottobre 2026 at 16:55

    così spendiamo di più in energia e riscaldamento bene per i colossi dell energia

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *