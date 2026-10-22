Nel fine settimana torna l’ora solare: si dormirà un’ora in più. Lancette indietro di 60 minuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Nel fine settimana torna l’ora solare: si dormirà un’ora in più

Come ormai da consolidata tradizione, con la fine del mese di ottobre, ritorna appunto l’ora solare. Bisognerà spostare indietro, come detto, di un’ora le lancette dell’orologio per avere più luce durante il giorno.

Il risultato in generale sarà appunto un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Ecco allora che nella notte tra sabato e domenica, quando saranno le 3, si dovranno regolare gli orologi alle 2.

Per tornare all’ora legale dovremo aspettare la prossima primavera, quando a fine marzo riporteremo avanti di un’ora tutti i nostri dispositivi.

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