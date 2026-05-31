Un nuovo spazio civico aperto, concreto e partecipato per il futuro della città.

Cn questi obiettivi nasce ufficialmente l’associazione “Biella C’è”. Verrà presentata alla cittadinanza sabato 6 giugno alle ore 16:30, in un incontro pubblico organizzato nella cornice dei portici del Comune di Biella.

Nasce l’associazione “Biella c’è”

L’evento d’esordio rappresenta un momento di confronto aperto per illustrare le linee programmatiche e la visione dell’associazione. E’ nata con la precisa volontà di continuare a costruire una rete civica attiva e propositiva per il territorio biellese.

L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, nonché fondatori del progetto. Si tratta dei Consiglieri comunali di “Biella C’è”: Marta Bruschi, Sara Novaretti e Riccardo Bresciani e il Presidente dell’associazione: Giovanni Bertoglio, il dibattito si arricchirà, inoltre, di uno sguardo sovra comunale, grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Francesco Tresso, Assessore alla cura della Città di Torino, che porterà la propria esperienza amministrativa all’interno del confronto. Al termine della presentazione istituzionale, la giornata proseguirà all’insegna della condivisione e della socialità, a partire dalle ore 17:30 è infatti previsto un momento conviviale accompagnato da un rinfresco e dalla musica dal vivo proposta dall’Ananke Duo. Tutta la cittadinanza, i rappresentanti della stampa e le realtà associative locali sono invitati a partecipar

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