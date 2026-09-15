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Musica in Quota: all’Oasi Zegna l’omaggio ai cantautori
Musica in Quota: all’Oasi Zegna l’omaggio ai cantautori.
Si avvia al termine una straordinaria ventesima stagione per Musica in Quota, il festival che da vent’anni porta la grande musica tra i paesaggi alpini. Dopo aver registrato il tutto esaurito con migliaia di escursionisti tra le vette del Verbano-Cusio-Ossola, la rassegna saluta il pubblico con una grande novità: per la prima volta sbarca nel Biellese per il suo gran finale.
Domenica 20 settembre, alle 11.30, la balconata naturale del Santuario di San Bernardo (1.400 metri di altitudine), all’interno della cornice dell’Oasi Zegna, ospiterà l’ultimo live del 2026. Protagonisti sul palco saranno i Papaveri Rossi (Federico Forte, Marco Dabbene, Davide Zannetti e Luca Quinti), pronti a regalare un emozionante viaggio nella canzone d’autore italiana, reinterpretando con arrangiamenti originali i brani iconici di De André, De Gregori, Dalla, Bennato e Vecchioni.
Il concerto è raggiungibile con una semplice passeggiata di circa trenta minuti partendo dalla Bocchetta di Stavello (Valdilana), oppure lungo i percorsi dalla Bocchetta di Margosio e dalla Chiesetta Alpina.
L’evento è a ingresso libero; in caso di maltempo sarà annullato. Per il pranzo è previsto al sacco o con ristoro curato dai volontari (info: 015 757009).
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