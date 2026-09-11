Muore andando a cercare funghi: aveva 85 anni.

Si sono cocnluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ernesto Quargentan, 85 anni, disperso da mercoledì nei boschi di Quarna Sopra, nel Cusio. Il corpo senza vita del pensionato di Malnate, in provincia di Varese, è stato individuato nella zona compresa tra l’alpe Camasca e il monte Mazzoccone. Qui, secondo la prima ricostruzione, sarebbe precipitato in un tratto particolarmente impervio.

A dare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati perché l’uomo non era rientrato all’orario abituale. Quargentan conosceva bene quei sentieri ed era ancora un buon camminatore. Le squadre di soccorso hanno iniziato a battere gli itinerari che era solito percorrere durante le sue escursioni.

La notizia rilanciata dal sito www.notiziaoggi.it

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