Motociclista cade a Magnano e finisce in ospedale.

Incidente a Magnano all’altezza del Golf Club. Una moto condotta da un 26enne di Torino è uscita di strada. Il soggetto è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Era in sella a una Honda Hornet. Sarebbe stato coinvolto in un incidente autonomo. Nella caduta avrebbe riportato solo escoriazioni. Sul posto i carabinieri che hanno richiesto gli esami tossicologici.

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