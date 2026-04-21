Attualità
Motociclista cade a Magnano e finisce in ospedale
E’ successo ieri pomeriggio, per il 26enne soltanto escoriazioni.
Motociclista cade a Magnano e finisce in ospedale.
Incidente a Magnano all’altezza del Golf Club. Una moto condotta da un 26enne di Torino è uscita di strada. Il soggetto è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Era in sella a una Honda Hornet. Sarebbe stato coinvolto in un incidente autonomo. Nella caduta avrebbe riportato solo escoriazioni. Sul posto i carabinieri che hanno richiesto gli esami tossicologici.
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steap63
21 Aprile 2026 at 22:21
Si allunga la lista dei motoincidenti…. e questa volta per fortuna è andata bene.