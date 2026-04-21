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Motociclista cade a Magnano e finisce in ospedale

E’ successo ieri pomeriggio, per il 26enne soltanto escoriazioni.

Pubblicato

1 giorno fa

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investe capriolo

Motociclista cade a Magnano e finisce in ospedale.

Incidente a Magnano all’altezza del Golf Club. Una moto condotta da un 26enne di Torino è uscita di strada. Il soggetto è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Era in sella a una Honda Hornet. Sarebbe stato coinvolto in un incidente autonomo. Nella caduta avrebbe riportato solo escoriazioni.  Sul posto i carabinieri che hanno richiesto gli esami tossicologici.

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1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    21 Aprile 2026 at 22:21

    Si allunga la lista dei motoincidenti…. e questa volta per fortuna è andata bene.

    Rispondi

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