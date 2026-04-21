Rubano liquori all’Esselunga di Biella e scappano.

Tre ragazzi e una ragazza sono stati sorpresi dal personale di sorveglianza dell’Esselunga di Biella ad asportare liquori. Una volta scoperti sono scappati. I carabinieri del Norm intervenuti sul posto hanno però rintracciato i responsabili, due ragazzi tunisini di 18 e 20 anni e una ragazza di 21 anni.

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