Attualità
Rubano liquori all’Esselunga di Biella e scappano
Fermati una ragazza e due ragazzi
Rubano liquori all’Esselunga di Biella e scappano.
Tre ragazzi e una ragazza sono stati sorpresi dal personale di sorveglianza dell’Esselunga di Biella ad asportare liquori. Una volta scoperti sono scappati. I carabinieri del Norm intervenuti sul posto hanno però rintracciato i responsabili, due ragazzi tunisini di 18 e 20 anni e una ragazza di 21 anni.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità5 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cronaca2 giorni fa
Sparatoria in strada: un proiettile sfonda i vetri di una casa
Cronaca2 giorni fa
Il Biellese piange Gianluca Guccini
Fuori provincia3 giorni fa
Schianto sulla provinciale: motociclista muore a 65 anni
Attualità24 ore fa