Morto Francesco Montoro, indagine per omicidio stradale

E’ stato aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Francesco Montoro, l’ex presidente Eurotrend morto venerdì in seguito a un incidente stradale al Maghettone. Per il 43enne biellese alla guida del camion che è stato coinvolto nell’incidente si ipotizza il reato di omicidio stradale.

Sembra che all’origine dell’incidente ci sia stata una invasione di corsia. La Volkswagen New Beattle su cui viaggiava Montoro si è urtata con il camion e il 69enne è rimasto incastrato tra i rottami.

