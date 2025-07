Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship premia i borsisti

Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship premia i borsisti

“Meritocrazia, eccellenza e leadership by example” sono i principi che hanno guidato il progetto Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship, ora giunto alla sua dodicesima edizione. Con l’aggiunta di 74 nuovi borsisti il programma ha affiancato complessivamente 561 giovani italiani nel realizzare il proprio sogno di spendere un periodo di studio e ricerca all’estero.

Questa iniziativa filantropica, lanciata nel 2014, è finanziata da Fondazione Ermenegildo Zegna con un contributo annuo fino a 1 milione di euro. I borsisti sono selezionati da un comitato, composto da eminenti volontari esterni e da alcuni membri della famiglia Zegna, sulla base delle candidature provenienti da oltre 20 università e scuole di eccellenza italiane.

Le borse di studio assegnate coprono un periodo di studio o ricerca presso i più eccellenti atenei e centri di ricerca in Europa, Nord America e Asia, alimentando un circuito virtuoso di capacità e competenze, che con il rientro dei borsisti in Italia contribuirà attivamente allo sviluppo del nostro Paese, particolarmente in ambiti all’avanguardia delle discipline STEM e biomediche. Il 18 luglio, un incontro milanese ha riunito oltre cento alumni e i nuovi borsisti dell’edizione in corso, offrendo loro un’opportunità unica per stare insieme e ampliare il network delle loro conoscenze per rafforzare il senso di comunità e permettere loro eventuali interazioni anche in ambito professionale e accademico.

Gli stimoli

Nel corso dell’evento i borsisti ancora una volta sono stati stimolati al confronto sui principi di restituzione nei confronti delle proprie comunità, seguendo l’esempio ereditato dal Fondatore Ermenegildo Zegna (1892-1966) alla cui memoria è dedicato il progetto Scholarship. Ai suoi tempi il Fondatore andò oltre l’impegno verso il proprio Lanificio e si spese con lungimiranza a favore della comunità locale e dell’ambiente circostante oggi noto come Oasi Zegna, un chiaro esempio di leadership by example da accogliere ed esercitare quotidianamente, ciascuno nel proprio ambito di attività e di passioni.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook