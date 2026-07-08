Incidente nei giorni scorsi a Cavaglià in via Massaia. Monopattino va contromano e si scontra con un’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di CAndelo. Le parti si sono scambiati i dati. Alla guida dell’auto, un’Alfa Romeo, c’era una donna. Alla guida del monopattino, un ragazzo del 2005 straniero del Bangladesh. Non ha riportato ferite.

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