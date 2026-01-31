Mongrando: polemica sui fondi destinati alle luminarie.

«Anche quest’anno, coerenti con le nostre scelte economiche e sostenibili dell’anno passato abbiamo preferito investire le somme di circa 8mila euro che sarebbero servite per illuminare 100 metri di strada per tre settimane, in interventi più strutturali e necessari a favore di tutta la comunità».

Questa è una parte di un commento scritto sulla pagina di Facebook di “Sei di Mongrando se..” dalla vice sindaco Simona Coda. A seguito di alcune polemiche avanzate dal capogruppo d’opposizione “Mongrandomani” Yurj Rosso. E prosegue: «Se la mancanza di luminarie è un parametro per dare un giudizio negativo su come investiamo i soldi pubblici, siamo ben contenti di queste sterili polemiche. Noi continuiamo a lavorare per il bene del paese con coerenza, costanza e determinazione».

Non è mancata la replica di Yurj Rosso. «Come si è potuto leggere in questi giorni sui quotidiani locali e sui social, apprendiamo con stupore le parole della vicesindaca Coda. Riguardo i soldi, che invece di essere stati destinati alle luminarie di Natale, sono stati utilizzati per altro. Concordando sulla destinazione da loro decisa per l’associazione “Alveare”, un’associazione che da sempre svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio riguardo l’aiuto dato a molte famiglie. E là dove la minoranza ha da sempre avuto a cuore la causa. Devolvendo sempre il gettone di presenza a loro favore.

Ci troviamo un po’ confusi per i dati forniti dalla vicesindaca sulla somma erogata. Leggendo di mille euro stanziati a titolo di incremento ai già 1.500 pattuiti per un totale di 2.500 euro. Ci troviamo un po’ confusi. Sulle somme, dichiarate dalla vicesindaca Coda, più volte e in diverse sedi abbiamo chiesto come questi 8mila euro sarebbero stati gestiti dall’amministrazione. Senza mai avere una risposta chiara e specifica.

Ci chiediamo – continua Rosso -, solo dove siano finiti i restanti 7mila euro? E se, qualora dovessero comparire, l’indirizzo che porta all’associazione “Alveare” vedrà sempre questo gruppo consigliare unanimemente d’accordo. Visto, come citato dalla vicesindaca, il momento storico che molte famiglie del nostro territorio stanno vivendo».

