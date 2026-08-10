Mongrando Curanuova festeggia 30 anni di tradizione con la Festa dell’Assunta.

Mongrando Curanuova festeggia 30 anni di tradizione con la Festa dell’Assunta

Dal 12 al 15 agosto 2026 torna a Mongrando Curanuova la tradizionale Festa Patronale dell’Assunta, che quest’anno raggiunge l’importante traguardo della 30ª edizione. Quattro giornate di festa organizzate dal Circolo ANSPI La Vetta, con il patrocinio del Comune di Mongrando e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, presso il campo sportivo “Eugenio Guabello”, adiacente alle scuole elementari.

Il programma prenderà il via mercoledì 12 agosto alle 19.30 con la polenta concia, seguita alle 21 dalla serata di liscio con Tony D’Aloia.

Giovedì 13 agosto, dalle 19.30, protagonista della cucina sarà la tradizionale panissa, preparata con gli Amici di Arro. Dalle 21 spazio alla musica e al ballo con una serata latino-americana con Dance Hall e DJ Graziano.

Ricco il programma di venerdì 14 agosto, con la Corsa podistica di Ferragosto, corsa e camminata non competitiva aperta a tutti su un percorso di 5 km per le vie di Mongrando. Il ritrovo è fissato alle 18.30, con partenza della camminata alle 19.15 e della corsa alle 19.30. In palio il Trofeo “Eraldo Carta” e il Trofeo “ANSPI La Vetta”. A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnato un buono da 5 euro spendibile nell’area ristorazione della festa. Dalle 19.30 grigliate e fritto di pesce, mentre alle 21 inizierà la serata anni ’80/’90 con DJ Lanza & DJ Giuly.

La festa culminerà sabato 15 agosto, solennità dell’Assunta. Alle 10 si terranno la processione e la Santa Messa solenne. Dalle 19.30 la cucina proporrà le cozze alla tarantina e, dalle 21, serata discoteca con Future Sound DJ Simox.

Per tutte le quattro serate saranno inoltre attivi cocktail bar, grigliate, fritto di pesce e altre specialità gastronomiche, tra cui il tradizionale palpiton. Le serate danzanti si svolgeranno al coperto e saranno tutte a ingresso libero.

Durante i giorni della manifestazione sarà aperto anche il tradizionale Banco di Beneficenza, presso il salone della Casa del Giovane in via Alle Scuole: mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 agosto dalle 20.45 alle 23; sabato 15 anche dalle 11.45 alle 12.30, oltre all’apertura serale dalle 20.45 alle 23.

Un appuntamento che da trent’anni accompagna il Ferragosto di Mongrando, reso possibile dall’impegno dei volontari e pensato come occasione di incontro, sport, tradizione, musica e buona cucina per tutta la comunità e per tutto coloro che verranno a trovarci.

Immagine di repertorio

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