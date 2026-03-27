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Ministro Pichetto firma decreto su riduzione delle scorte petrolifere

“Con questo contributo di solidarietà l’Italia fa la sua parte”

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Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che dispone, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2026, una riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza per un quantitativo complessivo di circa 10 milioni di barili. Si tratta della formalizzazione dell’impegno assunto tra i Paesi membri dell’Aie, per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.

 

“Con questo contributo di solidarietà – ha dichiarato il Ministro – l’Italia fa la sua parte. La sicurezza energetica resta una priorità assoluta: per questo la riduzione delle scorte avviene in pieno coordinamento con i partner europei e con le organizzazioni internazionali competenti, e sarà seguita da un percorso di ricostituzione coerente con le decisioni condivise a livello UE e IEA”.

 

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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