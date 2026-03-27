Attualità
Il giovane passeggero non vuole pagare il bus
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Denunciato per interruzione di pubblico servizio
Il giovane passeggero non voleva pagare la corsa dell’autobus. Ieri il bus della linea Valle Mosso-Biella è rimasto fermo per mezz’ora a Cossato. Il passeggero infatti non voleva pagare l’intero viaggio. E non voleva neppure scendere dal mezzo.
L’autista ha quindi chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari il passeggero si è deciso a scendere. Verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio.
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