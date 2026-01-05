Seguici su

AttualitàBiella

Meteo Biella: giornata fredda ma il sole sarà protagonista

Le previsioni per le prossime ore

Pubblicato

32 minuti fa

il

Meteo Biella: giornata fredda ma il sole sarà protagonista.

A Biella il tempo si presenta stabile per tutta la giornata di oggi, con cieli prevalentemente sereni o solo lievemente velati.

Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, rendendo il quadro meteorologico complessivamente favorevole. Le temperature restano rigide: il termometro toccherà una massima di 4 gradi, mentre nelle ore più fredde si scenderà fino a -2°C.

