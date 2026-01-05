Calendario dell’Avvento, 6.500 chili di donazioni raccolte.

Si è conclusa con risultati significativi la sesta edizione del progetto “Calendario dell’Avvento al Rovescio”, promosso dal comitato di Biella della Croce Rossa Italiana. Un’iniziativa che, anche quest’anno, ha saputo coinvolgere l’intero territorio biellese, trasformando il periodo dell’Avvento in un’occasione concreta di solidarietà verso le persone e le famiglie in difficoltà.

Il progetto, ormai diventato un appuntamento fisso delle festività natalizie, invita cittadini, enti e associazioni a donare beni di prima necessità giorno dopo giorno, ribaltando il concetto tradizionale del calendario dell’Avvento: non ricevere, ma donare. Un gesto semplice, ma dal forte valore sociale ed educativo, che ha trovato ampia risposta nella comunità.

I numeri raccontano l’importanza dell’iniziativa: circa 6.500 chilogrammi di donazioni sono stati raccolti grazie alla generosità della popolazione biellese e al contributo delle realtà del territorio. Particolarmente rilevante è stata la partecipazione delle scuole, con ben 83 istituti aderenti e circa 450 pacchi consegnati, a dimostrazione di una sensibilità diffusa e di un percorso educativo che insegna ai più giovani il valore della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo.

La CRI di Biella ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa: ai donatori, ai volontari e a chi ha collaborato all’organizzazione e alla logistica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comitato della Croce Rossa di Cossato, per il supporto fornito attraverso la messa a disposizione del furgone telonato utilizzato per la raccolta dei pacchi.

