Mercato, “Può reggere una maggioranza che sulla partita più importante si presenta divisa?”

I rapporti e gli equilibri nella maggioranza di governo della città sono molto tesi, ai limiti della rottura. La vicenda del mercato degli ambulanti, infatti, ha reso distanti e contrapposte le posizioni di tra Lega e Fratelli d’Italia. O per meglio dire, tra Lega e il sindaco Marzio Olivero.

I due partiti sottotraccia, negli anni, si sono contesi consiglieri comunali ed elettori, ma al momento del voto hanno sempre trovato sintesi e accordi di potere. Sostanzialmente duraturi.

La presa di distanza durante il consiglio comunale “aperto”, da Barbara Greggio, la presentazione di un progetto alternativo a quanto vuole fare il sindaco Olivero e la replica (dissacrante) di quest’ultimo, hanno però reso i rapporti tra i due partiti della maggioranza tesi come corde di violino.

Teoricamente quando si andrà al voto per spostare gli ambulanti, Olivero potrebbe non aver alcun bisogno dell’ok da parte dei consiglieri Greggio e Zen, per il trasloco del mercato. Ma è pensabile che un progetto enorme come il trasferimento dei banchi e il taglio dei ciliegi, con tutte le conseguenze del caso, registri una spaccatura pubblica? Può reggere una maggioranza che sulla partita più importante della legislatura si presenta divisa? E pensabile che un partito come Fratelli d’Italia che vive all’insegna del motto: “O con me o contro di me”, accetti un tradimento politico tanto smaccato?

Domande che stanno girando nei corridoi della politica sotto il Mucrone, tra Palazzo Oropa e le segreterie dei partiti di maggioranza e di opposizione.

Non a caso la poltrona dell’unico assessore leghista, Giacomo Moscarola, oggi, non pare tra le più solide, dopo essere stata già molto depotenziata dall’inizio della legislatura: “Campioni sotto le stelle” non se ne sono più visti…

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