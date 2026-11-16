Mercato, il M5S sfida Olivero: «Faccia lui il quesito, poi apra le urne».

Mercato, il M5S sfida Olivero: «Faccia lui il quesito, poi apra le urne»

Il mercato in centro continua a dividere Biella e, mentre il progetto del sindaco Marzio Olivero resta al centro del dibattito, la partita politica si arricchisce di una nuova sfida. Dopo la bocciatura del quesito referendario da parte della commissione comunale, tra proposte alternative e tentativi di riaprire la strada alla consultazione popolare, il Movimento 5 Stelle passa al contrattacco.

Il consigliere comunale Karim El Motarajji non si limita a presentare un’altra soluzione per il rilancio del centro storico, ma provoca direttamente il primo cittadino: «Se ritiene davvero che il suo progetto sia così vincente, lo dimostri. Presenti lui stesso un quesito referendario valido e lo sottoponga al voto dei cittadini».

A spiegare nel dettaglio la proposta è lo stesso El Motarajji. «In consiglio comunale Olivero aveva ribadito di voler tirare dritto con il suo progetto di rilancio, a meno che non venissero presentate in tempi rapidi soluzioni fattibili e valide. Ho avuto modo di leggere quelle della Lega e di Forza Italia, quest’ultima limitata principalmente alla viabilità – commenta -. Io propongo un’alternativa diversa: spostare i furgoni del mercato tradizionale non serve a rilanciare via Italia, ma soltanto a creare caos. La vera alternativa è riprendere modelli che a Biella funzionano già. Pensiamo a Bolle di Malto: quel festival funziona perché unisce le piazze centrali, le nostre eccellenze, come Menabrea, e il cibo di strada. Facciamo la stessa cosa per il centro storico, ma in modo stabile».

Da qui l’alternativa. «Lasciamo il mercato di piazza Falcone al suo posto, a servizio del quartiere e di tutti i cittadini. In centro creiamo invece il “Distretto del gusto biellese”: un mercato dei produttori a chilometro zero, dell’artigianato e della birra artigianale, da realizzare più volte a settimana con strutture leggere e curate, tipo tende facilmente rimovibili all’occasione. Coinvolgiamo i nostri marchi storici e creiamo un vero polo di attrazione turistica, estendendo eventualmente questo format, se funziona e con il consenso degli stessi produttori, anche alle serate di venerdì e sabato, una o due volte al mese. In questo modo non vengono sottratti servizi alle periferie, non si danneggiano gli ambulanti storici e si offre ai commercianti del centro un progetto di altissimo livello, non un ripiego. Se la sua è una visione di sviluppo e non un capriccio politico, dovrebbe accettare questa proposta. La nostra è un’alternativa strutturata, originale e credibile. E visto che continua a ripetere pubblicamente che il suo piano di trasferimento del mercato in centro non è una mossa azzardata, lo dimostri!».

El Motarajii lancia anche una sfida aperta al primo cittadino, con riferimento a una nuova consultazione popolare. «Indichi lui stesso un referendum consultivo comunale. Proponga un quesito valido e lasci che siano i cittadini di Biella a decidere se vogliono bloccare il centro al mattino oppure valorizzarlo con il chilometro zero e gli eventi serali. Se è così convinto delle proprie scelte, non deve nascondersi dietro la burocrazia tecnica ma dare la parola ai biellesi. Se la sua è una visione di sviluppo e non un capriccio politico, accetti questo progetto o apra alle urne».

Il tempo, intanto, stringe. Le scadenze per tentare di arrivare a una consultazione prima dell’attuazione del progetto di spostamento delle bancarelle sono ormai vicine. «Per rispettare i tempi di presentazione del referendum prima che venga attuato il trasloco non bisogna più perdere tempo: questi sono giorni decisivi. Noi continuiamo a crederci e a non perdere la speranza», conclude El Motarajji.

Giulia Gaia Maretta

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