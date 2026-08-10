Mercato e Giardini, la città entra in consiglio: sì all’assemblea pubblica. Dalla piazza a Palazzo Oropa, dunque.

Il dibattito sul mercato e la riqualificazione dei giardini Zumaglini si sposta in consiglio comunale e coinvolge la cittadinanza.

Mercato e Giardini, la città entra in consiglio

Sarà un consiglio comunale aperto quello in programma lunedì 7 settembre alle 17, dedicato a uno dei temi che più hanno animato il dibattito cittadino negli ultimi mesi. La riqualificazione dell’area verde nel cuore della città e il trasferimento del mercato. Dopo la richiesta avanzata congiuntamente da tutti i gruppi di opposizione, è arrivato il via libera all’assemblea che consentirà non soltanto il confronto tra maggioranza e minoranza. Ma anche la partecipazione di soggetti esterni direttamente coinvolti nella discussione.

Potranno infatti intervenire i rappresentanti degli ambulanti di piazza Falcone. Quelli delle associazioni di categoria (Ascom, Confesercenti e Confcommercio). Gli agronomi Regis e Polidori, altri eventuali esperti in materia agronomica invitati dai gruppi della maggioranza. I rappresentanti di Pro Natura e del Fai, tutti i presidenti dei consigli di quartiere del Centro e del Villaggio. E i promotori delle manifestazioni “Adotta un ciliegio”, come Veronica Del Bianco.

In queste ore il presidente del Consiglio comunale, Luca Zani, ha inviato gli inviti ufficiali alle persone chiamate a prendere parte al dibattito. Nella comunicazione viene ricordato che, come previsto dall’articolo 18 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, ogni invitato avrà a disposizione cinque minuti per il proprio intervento. Con la possibilità di una replica della durata massima di tre minuti.

Agli “esterni” è stato inoltre chiesto di confermare preventivamente la propria presenza agli uffici comunali.

Un confronto atteso dalla città

La seduta rappresenta uno dei momenti più attesi dall’inizio della discussione sul progetto dell’amministrazione Olivero. Una scelta che ha diviso profondamente la città.

Proprio per consentire un confronto il più possibile ampio, i gruppi di opposizione avevano chiesto che il consiglio si svolgesse in forma aperta. Con la possibilità di ascoltare il contributo di figure esterne, tra le quali agronomi, chiamati a esprimersi sugli aspetti ambientali del progetto, ed esponenti della categoria degli ambulanti. Questi ultimi direttamente interessati dal trasferimento del mercato.

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