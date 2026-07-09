Maxi schermo in piazza Falcone per Francia-Marocco – VIDEO

È quasi tutto pronto in piazza Falcone, che questa sera si trasformerà nel cuore del tifo della comunità marocchina biellese per la sfida dei quarti di finale dei Mondiali tra Marocco e Francia.

Il maxi schermo è già ben visibile al centro della piazza e, sopra alla struttura, sventolano il tricolore italiano e la bandiera del Marocco, simboli di una serata che vuole unire comunità e appassionati di calcio nel segno della convivialità.

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