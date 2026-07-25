Maremmani e recinzioni contro i lupi. Sono 94 le aziende agricole piemontesi che potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori grazie al sostegno della Regione Piemonte.

Lo annuncia l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Peste suina della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Maremmani e recinzioni contro i lupi

L’assessore Bongioanni spiega: «L’emergenza lupo è anche in Piemonte un tema non più rimandabile. Sia per i danni economici che infligge al nostro patrimonio zootecnico sia per i rischi alla sicurezza dei centri abitati con il fenomeno dei “lupi confidenti”. Così stiamo lavorando con Ispra per poter avere a ottobre il primo piano di contenimento della specie che autorizzi il prelievo selettivo di esemplari individuati. Allo stesso tempo rafforziamo ancora il sostegno ai nostri allevatori per dotarli di efficaci strumenti di prevenzione e di dissuasione dagli attacchi del lupo e di altri grandi carnivori. Quali l’orso bruno, la lince e lo sciacallo dorato».

«Grazie a quest’ultimo bando sono 94 le aziende agricole piemontesi che riceveranno il sostegno regionale. Per complessivi 740mila euro in grado di coprire il 100% delle spese sostenute per l’intervento. Sono state soddisfatte tutte le domande presentate. E abbiamo anche realizzato, sulla disponibilità complessiva del bando, un risparmio di 109mila euro che potremo utilizzare sul prossimo o destinare ad altri interventi».

I finanziamenti

Le 94 aziende che potranno beneficiarne sono così distribuite per provincia: Alessandria 3, Asti 4, Biella 16, Cuneo 32, Novara 1, Torino 18, Vercelli 10, Vco 9. Più una con sede sociale a Milano ma operante in Piemonte. Vengono finanziate al 100% le spese sostenute, con un ammontare da 500 a 20mila euro, per l’acquisto di cani da guardiania. Cani appartenenti alla razze Pastore Maremmano Abruzzese o Cane da Montagna dei Pirenei,iscritti al Libro Genealogico (con Pedigree). E da accompagnare con cartelli d’avviso della presenza per gli estranei

Finanziati con la medesima modalità l’acquisto o realizzazione di recinzioni fisse o mobili, elettrificate o non, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante la notte. Piuttosto che altri sistemi acustici o luminosi di dissuasione e antintrusione da fauna o altri diversi sistemi di prevenzione. Infine viene finanziata la costruzione o la posa in opera di alloggi per il personale di custodia degli animali al pascolo.

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