Lupi: in Piemonte si potranno abbattere 23 esemplari

Dalla Regione il via libera al piano di abbattimento per 23 lupi in tutto il territorio. l Piemonte è la regione italiana con la più alta presenza di lupi. La popolazione conta oltre 300 esemplari distribuiti sull’intero arco alpino (soprattutto nel Cuneese e nel Torinese), sull’Appennino alessandrino e in espansione verso le colline e le pianure.

Anche nel Biellese non mancano le segnalazioni.

Lupi: in Piemonte si potranno abbattere 23 esemplari

Nei giorni scorsi a Torino c’è stato un incontro determinate. Presenti le associazioni degli allevatori Ara Piemonte, Adialpi e il Comitato Salvaguardia allevatori del Verbano. E hanno incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni per chiedere misure più efficaci

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