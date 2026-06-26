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Lupi: in Piemonte si potranno abbattere 23 esemplari
Prima ci sarà una attività di monitoraggio
Lupi: in Piemonte si potranno abbattere 23 esemplari
Dalla Regione il via libera al piano di abbattimento per 23 lupi in tutto il territorio. l Piemonte è la regione italiana con la più alta presenza di lupi. La popolazione conta oltre 300 esemplari distribuiti sull’intero arco alpino (soprattutto nel Cuneese e nel Torinese), sull’Appennino alessandrino e in espansione verso le colline e le pianure.
Anche nel Biellese non mancano le segnalazioni.
Lupi: in Piemonte si potranno abbattere 23 esemplari
Nei giorni scorsi a Torino c’è stato un incontro determinate. Presenti le associazioni degli allevatori Ara Piemonte, Adialpi e il Comitato Salvaguardia allevatori del Verbano. E hanno incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni per chiedere misure più efficaci
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Bb68
26 Giugno 2026 at 11:52
spero che i lupi si arminano e sparino ai cacciatori