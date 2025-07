Manutenzione lungo le strade provinciali: le attività estive

Il Servizio Manutenzione ordinaria delle strade della Provincia di Biella prosegue con gli interventi di taglio erba e manutenzione delle strade.

La stagione estiva prevede specifici lavori di manutenzione lungo la rete viaria, tra i quali il taglio del verde ricopre un ruolo di primaria importanza. Altre attività si svolgono principalmente nei mesi estivi e autunnali, vediamo quali, nel dettaglio.

Manutenzione del verde

Lungo tutte le SP ad eccezione delle strade di alta montagna è stato effettuato il primo taglio erba. La prossima settimana invece, nelle strade di pianura e collina partirà il secondo taglio della stagione (il primo è stato fatto tra maggio e aprile): s’inizierà proprio dalla pianura, dove la vegetazione è ormai più alta. L’intervento manutentivo prevede un taglio nei primi due metri oltre il piano viabile, zona di stretta pertinenza della strada.

Su tale tema è bene ricordare le competenze dei privati cittadini proprietari dei terreni confinanti con le strade a proposito del taglio delle piante che invadono la carreggiata stradale e che si trovano in precarie situazioni d’instabilità. Anche le siepi devono essere manutenute affinché non provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni alla leggibilità della segnaletica.

Manutenzione delle carreggiate (bitumature)

Per quanto attiene alla manutenzione delle carreggiate stradali che prevedono generalmente il rifacimento del “tappeto di usura” e, dove necessario il risanamento degli strati più profondi e del sistema di gestione delle acque, al momento è in corso la procedura di aggiudicazione dell’accordo quadro, suddiviso in tre lotti: area occidentale, centrale e orientale. Appena conclusa la gara (con la formula dell’accordo “quadro” che garantirà la continuità del servizio per i successivi quattro anni) e tutta l’attività amministrativa che ne consegue, inizieranno i lavori: si stima il via a inizio autunno.

Come osserva il Presidente Emanuele Ramella Pralungo: «Le risorse attualmente attribuiteci dal Ministero circa 600mila euro. Con questa somma si potrà intervenire esclusivamente per sanare alcune criticità urgenti. La rete provinciale di strade è di 630 km: in questo “giro” di bitumature ci si concentrerà su interventi improrogabili nelle strade di grande comunicazione».

Manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale

Anche qui, neppure il caso di dirlo, i soldi messi a disposizione dall’amministrazione statale mediante trasferimenti alla Provincia, sono purtroppo meno di quanto sarebbe necessario. Per l’anno 2025 le risorse disponibili ammontano a 150mila euro e di questa solo una piccola parte potrà essere dedicata alla manutenzione della segnaletica verticale (cartelli).

Per quanto attiene la segnaletica orizzontale (su asfalto) gli interventi programmati sono rivolti alle strade che ne hanno maggiore necessità, generalmente quelle dove la manutenzione è avvenuta ormai da tre anni. Il servizio che se ne occupa dispone di un documento di programmazione che prevede una frequenza di lavori manutentivi ogni due anni per le strade di grande comunicazione e ogni tre anni per quelle minori, oltre a verifiche puntuali su segnalazione del personale di sorveglianza.

«Dal 2026 si spera che possano essere investite maggiori risorse – dice Ramella Pralungo in proposito – e si prevede di avviare un processo di riorganizzazione della segnaletica verticale (che è già stata oggetto di censimento completo) ed amministrativa delle strade».

E’ bene ricordare che, nei centri abitati, la competenza della Provincia riguarda esclusivamente i segnali riguardanti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. Tutta la restante segnaletica compete ai Comuni: per esempio stop, frecce, attraversamenti pedonali>.

