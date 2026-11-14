Un momento di apprensione si è vissuto ieri sera, 13 novembre, a Cossato, a margine della cerimonia di inaugurazione e intitolazione dei Giardini Alpini d’Italia. Durante l’evento, un partecipante è improvvisamente collassato al suolo a causa di un malessere, probabilmente provocato da un calo di pressione o dal freddo della sera.

Mancamento durante la cerimonia: interviene il sindaco di Cossato

La prontezza di riflessi del sindaco Enrico Moggio è stata determinante: il primo cittadino è immediatamente accorso in aiuto dell’anziano, assistendolo con tempestività fino all’arrivo dei sanitari del 118. L’uomo, rimasto fortunatamente vigile e cosciente per tutta la durata dell’intervento, è stato poi preso in carico dal personale medico per i controlli di rito.

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