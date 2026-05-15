Malore sul treno diretto a Torino: muore 78enne.

Malore sul treno diretto a Torino: muore 78enne

Tragedia ieri sul treno Frecciarossa diretto per Torino. Il 78enne si è sentito male, è stato soccorso dal personale di bordo e dal personale sanitario con le manovre di rianimazione ma non ha ripreso conoscenza.

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