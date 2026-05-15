Seguici su

Attualità

Malore sul treno diretto a Torino: muore 78enne

Il personale ha tentato le manovre di rianimazione, ma non ha ripreso conoscenza.

Pubblicato

23 secondi fa

il

persona travolta da un treno
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Malore sul treno diretto a Torino: muore 78enne.

Malore sul treno diretto a Torino: muore 78enne

Tragedia ieri sul treno Frecciarossa diretto per Torino. Il 78enne si è sentito male, è stato soccorso dal personale di bordo e dal personale sanitario con le manovre di rianimazione ma non ha ripreso conoscenza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *