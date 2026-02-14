AttualitàBiella
Malore fatale per l’avvocato Andrea Bindi
Malore improvviso
Lutto a Biella per la morte dell’avvocato Andrea Bindi. Aveva 48 anni. È stato colto da un malore mentre era fuori città. Lascia moglie e figlia..a Eva partecipato alle elezioni dei consigli di quartiere a biella.
