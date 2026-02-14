Malore fatale per l’avvocato Andrea Bindi

Lutto a Biella per la morte dell’avvocato Andrea Bindi. Aveva 48 anni. È stato colto da un malore mentre era fuori città. Lascia moglie e figlia..a Eva partecipato alle elezioni dei consigli di quartiere a biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook