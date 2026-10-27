Drammatici momenti nella mattinata di ieri, domenica 26 ottobre, nel comune di Occhieppo Superiore. Un’anziana automobilista è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso a seguito di un sinistro stradale autonomo, probabilmente innescato da un improvviso malore accusato mentre era al volante.

Malore alla guida per una donna: incidente a Occhieppo Superiore

Il fatto è avvenuto poco dopo le 11.30. Per cause in corso di accertamento ma riconducibili con ogni probabilità a un improvviso problema di salute, la donna ha perso il controllo della sua vettura, che è finita violentemente contro un palo a bordo strada. L’impatto ha immediatamente mobilitato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla pensionata prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue attuali condizioni di salute.

La zona è stata teatro anche del lavoro delle forze dell’ordine e dei soccorsi tecnici: i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, mentre i Vigili del Fuoco del comando di Biella hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area interessata dal sinistro.

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